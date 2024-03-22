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Шаповалов Яков Ерофеевич

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Шаповалов Ерофей Семенович

Мать: Шаповалова Икерия

Рождение ребёнка
13.04.1924

Сын: Шаповалов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Улита Ивановна

Рождение ребёнка
17.11.1925

Сын: Шаповалов Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Улита Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Улита Ивановна

Смерть
Неизвестно
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