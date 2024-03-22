Шаповалов Яков Ерофеевич
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Шаповалов Ерофей Семенович
Мать: Шаповалова Икерия
Рождение ребёнка
13.04.1924
Мать ребёнка: Улита Ивановна
Рождение ребёнка
17.11.1925
Сын: Шаповалов Михаил Яковлевич
Мать ребёнка: Улита Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Улита Ивановна
Смерть
Неизвестно