Шаповалова Икерия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаповалова Икерия

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Шаповалов Тимофей Ерофеевич

Отец ребёнка: Шаповалов Ерофей Семенович

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Стефанида Ерофеевна

Отец ребёнка: Шаповалов Ерофей Семенович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Шаповалов Яков Ерофеевич

Отец ребёнка: Шаповалов Ерофей Семенович

Рождение ребёнка
1896

Сын: Шаповалов Иван Ерофеевич

Отец ребёнка: Шаповалов Ерофей Семенович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Шаповалов Степан Ерофеевич

Отец ребёнка: Шаповалов Ерофей Семенович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Екатерина Ерофеевна

Отец ребёнка: Шаповалов Ерофей Семенович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Шаповалов Кузьма Ерофеевич

Отец ребёнка: Шаповалов Ерофей Семенович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Шаповалов Федор Ерофеевич

Отец ребёнка: Шаповалов Ерофей Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаповалов Ерофей Семенович

Смерть
Неизвестно