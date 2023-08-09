Шаповалова Икерия
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Сын: Шаповалов Тимофей Ерофеевич
Отец ребёнка: Шаповалов Ерофей Семенович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Стефанида Ерофеевна
Отец ребёнка: Шаповалов Ерофей Семенович
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Шаповалов Ерофей Семенович
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Шаповалов Ерофей Семенович
Рождение ребёнка
1900
Сын: Шаповалов Степан Ерофеевич
Отец ребёнка: Шаповалов Ерофей Семенович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Екатерина Ерофеевна
Отец ребёнка: Шаповалов Ерофей Семенович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Шаповалов Кузьма Ерофеевич
Отец ребёнка: Шаповалов Ерофей Семенович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Шаповалов Федор Ерофеевич
Отец ребёнка: Шаповалов Ерофей Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно