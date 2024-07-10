Журавлёв Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1933
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1933
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.01.1959
Дочь: Буравицкая (Журавлёва) Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Журавлёва (Каткова) Мария Егоровна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно