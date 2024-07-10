Журавлёв Владимир Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлёв Владимир Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1933

Отец: не указан

Мать: Журавлёва Наталья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журавлёва (Каткова) Мария Егоровна

Рождение ребёнка
15.01.1959

Дочь: Буравицкая (Журавлёва) Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Журавлёва (Каткова) Мария Егоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно

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