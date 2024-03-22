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Медведев Василий Порфирьевич

Место рождения

Языково, Борский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Медведев Порфирий Федорович

Мать: не указана

Языково, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
26.08.1851

Жена: Медведева Прасковья Николаевна

Языково, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.10.1853

Дочь: Зиновия Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Языково, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.07.1858

Дочь: Соломония Васильевна

Мать ребёнка: Медведева Прасковья Николаевна

Языково, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.09.1860

Сын: Медведев Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Медведева Прасковья Николаевна

Языково, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.03.1873

Сын: Медведев Георгий Васильевич

Мать ребёнка: Медведева Прасковья Николаевна

Языково, Борский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведева Александра Егоровна

Смерть
Неизвестно
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