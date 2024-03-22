Медведев Василий Порфирьевич
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Медведев Порфирий Федорович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Евдокия Васильевна
Бракосочетание
26.08.1851
Рождение ребёнка
18.10.1853
Дочь: Зиновия Васильевна
Рождение ребёнка
24.07.1858
Дочь: Соломония Васильевна
Мать ребёнка: Медведева Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
23.09.1860
Сын: Медведев Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Медведева Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
30.03.1873
Сын: Медведев Георгий Васильевич
Мать ребёнка: Медведева Прасковья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно