Лопатина (Степанова) Устина Артамонова Около 1869 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛопатина (Степанова) Устина Артамонова

Лопатина (Степанова) Устина Артамонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лопатина Феодора Елисеева

Отец ребёнка: Лопатин Федор Елисеев/ Елистьев

Бракосочетание
22.01.1888 ст.

Муж: Лопатин Федор Елисеев/ Елистьев

Рождение ребёнка
24.07.1891

Дочь: Лопатина Христина Феодорова

Отец ребёнка: Лопатин Федор Елисеев/ Елистьев

Рождение ребёнка
16.10.1894

Сын: Лопатин Яков Феодоров

Отец ребёнка: Лопатин Федор Елисеев/ Елистьев

Рождение ребёнка
06.12.1896

Сын: Лопатин Евстратий Федоров

Отец ребёнка: Лопатин Федор Елисеев/ Елистьев

Рождение ребёнка
29.12.1898

Сын: Лопатин Феопемпт Елисеев

Отец ребёнка: Лопатин Федор Елисеев/ Елистьев

Рождение ребёнка
15.10.1900

Сын: Лопатин Аверкий Феодоров

Отец ребёнка: Лопатин Федор Елисеев/ Елистьев

Рождение ребёнка
04.12.1902

Сын: Лопатин Ерофей Феодоров

Отец ребёнка: Лопатин Федор Елисеев/ Елистьев

Рождение ребёнка
?.12.1904

Сын: Лопатин Георгий Феодоров

Отец ребёнка: Лопатин Федор Елисеев/ Елистьев

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.