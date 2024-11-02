Лопатина (Степанова) Устина Артамонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1869 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лопатина Феодора Елисеева
Отец ребёнка: Лопатин Федор Елисеев/ Елистьев
Бракосочетание
22.01.1888 ст.
Рождение ребёнка
24.07.1891
Дочь: Лопатина Христина Феодорова
Отец ребёнка: Лопатин Федор Елисеев/ Елистьев
Рождение ребёнка
16.10.1894
Отец ребёнка: Лопатин Федор Елисеев/ Елистьев
Рождение ребёнка
06.12.1896
Сын: Лопатин Евстратий Федоров
Отец ребёнка: Лопатин Федор Елисеев/ Елистьев
Рождение ребёнка
29.12.1898
Отец ребёнка: Лопатин Федор Елисеев/ Елистьев
Рождение ребёнка
15.10.1900
Отец ребёнка: Лопатин Федор Елисеев/ Елистьев
Рождение ребёнка
04.12.1902
Отец ребёнка: Лопатин Федор Елисеев/ Елистьев
Рождение ребёнка
?.12.1904
Отец ребёнка: Лопатин Федор Елисеев/ Елистьев
Смерть
Неизвестно