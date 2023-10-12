Шуматбаева Алтый
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1928
Сын: Султанбаев Исланай
Отец ребёнка: Шуматбаев Султанбай Шуматбаевич
Рождение ребёнка
1933
Сын: Султанбаев Исиляй Султанбаевич
Отец ребёнка: Шуматбаев Султанбай Шуматбаевич
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Салимьянова Нина
Отец ребёнка: Шуматбаев Султанбай Шуматбаевич
Смерть
Неизвестно