Шуматбаева Алтый — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шуматбаева Алтый

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Сын: Султанбаев Исланай

Отец ребёнка: Шуматбаев Султанбай Шуматбаевич

Рождение ребёнка
1933

Сын: Султанбаев Исиляй Султанбаевич

Отец ребёнка: Шуматбаев Султанбай Шуматбаевич

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Салимьянова Нина

Отец ребёнка: Шуматбаев Султанбай Шуматбаевич

Смерть
Неизвестно
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