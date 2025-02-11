Искра Дмитрий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Искра Дмитрий

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Супруги
ЕвдокияНеизвестно г.р.
Дети
Лазарева (Искра) Мария14.04.1923 г.р.
Искра АлександрНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трачук (Искра) Елена

Мать ребёнка: Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Искра Александр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1923

Дочь: Лазарева (Искра) Мария

Мать ребёнка: Евдокия

Смерть
Неизвестно

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