Искра Дмитрий
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Супруги
ЕвдокияНеизвестно г.р.
Дети
Лазарева (Искра) Мария14.04.1923 г.р.
Искра АлександрНеизвестно г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трачук (Искра) Елена
Мать ребёнка: Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Искра Александр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1923
Дочь: Лазарева (Искра) Мария
Мать ребёнка: Евдокия
Смерть
Неизвестно