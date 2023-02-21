Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергей

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Место рождения

Беларусь, г. Минск

Дата рождения

25.08.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1982

Отец: Лопарев Александр

Мать: Лопарева Наталья

Беларусь, г. Минск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лопарев Ярослав

Мать ребёнка: Точицкая Евгения

Беларусь, г. Минск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Точицкий Ян

Мать ребёнка: Точицкая Евгения

Беларусь, г. Минск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Точицкая Евгения

Место жительства
Неизвестно
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