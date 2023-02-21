Сергей
Место рожденияБеларусь, г. Минск
Дата рождения25.08.1982
ПолМужской
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1982
Отец: Лопарев Александр
Мать: Лопарева Наталья
Беларусь, г. Минск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лопарев Ярослав
Мать ребёнка: Точицкая Евгения
Беларусь, г. Минск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Точицкий Ян
Мать ребёнка: Точицкая Евгения
Беларусь, г. Минск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Точицкая Евгения
Место жительства
Неизвестно