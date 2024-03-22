Морозов Никита Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Никита Андреев

Место рождения

Борисовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

?.07.1863

Пол

Мужской

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Морозов Андрей Иванов

Мать: Морозова Анастасия Матвеева

Борисовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
?.06.1832

Дочь: Агрипина (Агрофена) Никитина

Мать ребёнка: Морозова Евгения Петрова

Рождение ребёнка
?.05.1834

Дочь: Евгения Никитина

Мать ребёнка: Морозова Евгения Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Дмитрий Никитин

Мать ребёнка: Морозова Евгения Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Евгения Петрова

Смерть
?.07.1863
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