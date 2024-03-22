Морозов Никита Андреев
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смерти?.07.1863
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Морозов Андрей Иванов
Рождение ребёнка
?.06.1832
Дочь: Агрипина (Агрофена) Никитина
Мать ребёнка: Морозова Евгения Петрова
Рождение ребёнка
?.05.1834
Дочь: Евгения Никитина
Мать ребёнка: Морозова Евгения Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Морозова Евгения Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Морозова Евгения Петрова
Смерть
?.07.1863