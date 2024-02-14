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Айнетдинов Абдулла

Место рождения

с. Уразовка Нижегородской губ.Сергачского уезда

Дата рождения

1909

Дата смерти

03.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Сатдаров Айнетдин Албут

Мать: Сатдарова Мафтюха

с. Уразовка Нижегородской губ.Сергачского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бянят Ажаровна

Смерть
03.01.1942
д.М.Иванцово Московской обл.северо-восточная опушка леса
Похороны
Неизвестно
д.Иванцево точное место не установлено
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