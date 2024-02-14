Айнетдинов Абдулла
Место рожденияс. Уразовка Нижегородской губ.Сергачского уезда
Дата рождения1909
Дата смерти03.01.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Сатдаров Айнетдин Албут
Мать: Сатдарова Мафтюха
с. Уразовка Нижегородской губ.Сергачского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бянят Ажаровна
Смерть
03.01.1942
д.М.Иванцово Московской обл.северо-восточная опушка леса
Похороны
Неизвестно
д.Иванцево точное место не установлено