Wiebe Abraham Bernhard D.
мужской, родился 30.08.1883, Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд
умер 15.05.1941, Winkler, Manitoba, Canada
ОтецWiebe Bernhard Gerhard R.21.10.1856 г.р.
МатьWiebe (Dyck) Margaretha A L22.09.1863 г.р.
Супруги
(Klassen) Susanna05.08.1892 г.р.
Дети
Toews (Wiebe) Olga Susanna A K20.10.1911 г.р.
Wiebe Johann Abraham K.30.05.1914 г.р.Показать еще 3
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Рождение
30.08.1883
Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Klassen) Susanna
Иммиграция
1902
Canada
Крещение
23.05.1904
Manitoba, Canada
Место жительства
24.06.1906
Lisgar, Manitoba, Canada
Бракосочетание
19.01.1911
Жена: (Klassen) Susanna
Winkler, Manitoba, Canada
Рождение ребёнка
20.10.1911
Дочь: Toews (Wiebe) Olga Susanna A K
Мать ребёнка: (Klassen) Susanna
Amsterdam, Manitoba, Canada
Рождение ребёнка
30.05.1914
Мать ребёнка: (Klassen) Susanna
Amsterdam, Manitoba, Canada
Рождение ребёнка
29.12.1915
Дочь: Funk (Wiebe) Margaretha Helen (Lena)
Мать ребёнка: (Klassen) Susanna
Amsterdam, Manitoba, Canada
Рождение ребёнка
23.07.1917
Дочь: Rempel (Wiebe) Annie
Мать ребёнка: (Klassen) Susanna
Canada
Рождение ребёнка
12.06.1921
Дочь: Braun (Weibe) Erna
Мать ребёнка: (Klassen) Susanna
Manitoba, Canada
Смерть
15.05.1941
Winkler, Manitoba, Canada
Похороны
?.05.1941
Winkler, Manitoba, Canada