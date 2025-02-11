Wiebe Abraham Bernhard D. 30.08.1883 — найти родственников по фамилии на Familio

Wiebe Abraham Bernhard D.

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 30.08.1883, Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

умер 15.05.1941, Winkler, Manitoba, Canada

Отец
Wiebe Bernhard Gerhard R.21.10.1856 г.р.
Мать
Wiebe (Dyck) Margaretha A L22.09.1863 г.р.
Супруги
(Klassen) Susanna05.08.1892 г.р.
Дети
Toews (Wiebe) Olga Susanna A K20.10.1911 г.р.
Wiebe Johann Abraham K.30.05.1914 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1883

Отец: Wiebe Bernhard Gerhard R.

Мать: Wiebe (Dyck) Margaretha A L

Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Klassen) Susanna

Иммиграция
1902
Canada

Крещение
23.05.1904
Manitoba, Canada

Место жительства
24.06.1906
Lisgar, Manitoba, Canada

Бракосочетание
19.01.1911

Жена: (Klassen) Susanna

Winkler, Manitoba, Canada

Бракосочетание с: Susanna KLASSEN

Рождение ребёнка
20.10.1911

Дочь: Toews (Wiebe) Olga Susanna A K

Мать ребёнка: (Klassen) Susanna

Amsterdam, Manitoba, Canada

Рождение ребёнка
30.05.1914

Сын: Wiebe Johann Abraham K.

Мать ребёнка: (Klassen) Susanna

Amsterdam, Manitoba, Canada

Рождение ребёнка
29.12.1915

Дочь: Funk (Wiebe) Margaretha Helen (Lena)

Мать ребёнка: (Klassen) Susanna

Amsterdam, Manitoba, Canada

Рождение ребёнка
23.07.1917

Дочь: Rempel (Wiebe) Annie

Мать ребёнка: (Klassen) Susanna

Canada

Рождение ребёнка
12.06.1921

Дочь: Braun (Weibe) Erna

Мать ребёнка: (Klassen) Susanna

Manitoba, Canada

Смерть
15.05.1941
Winkler, Manitoba, Canada

Похороны
?.05.1941
Winkler, Manitoba, Canada

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