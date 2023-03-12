(Рулёва) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рулёва) Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1950

Дата смерти

05.12.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1918 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1950

Отец: не указан

Мать: Ксения Юрьевна

Смерть
05.12.1993
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