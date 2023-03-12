Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
(Рулёва) Галина
(Рулёва) Галина
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1950
Дата смерти
05.12.1993
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
(Рулёва) Ксения Юрьевна
1918 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДД
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1950
Отец: не указан
Мать:
Ксения Юрьевна
Смерть
05.12.1993
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия