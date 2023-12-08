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Белорыбкин Константин Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: Белорыбкин Иван

Мать: Белорыбкина Марина Трофимовна

Рождение ребёнка
05.04.1963

Дочь: Эбергардт Татьяна

Мать ребёнка: Белорыбкина Елена Яковлевна

Кемерово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белорыбкин Владимир

Мать ребёнка: Белорыбкина Елена Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белорыбкина Елена Яковлевна

Смерть
Неизвестно
Кемерово
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