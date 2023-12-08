Белорыбкин Константин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930
Отец: Белорыбкин Иван
Рождение ребёнка
05.04.1963
Дочь: Эбергардт Татьяна
Мать ребёнка: Белорыбкина Елена Яковлевна
Кемерово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белорыбкин Владимир
Мать ребёнка: Белорыбкина Елена Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Кемерово