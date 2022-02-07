Сивцов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сивцов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1950

Дата смерти

07.02.2022

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1950

Отец: Сивцов Виктор

Мать: Сивцова Калерия

Рождение ребёнка
21.02.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Воронеж
Рождение ребёнка
03.01.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Воронеж
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
07.02.2022
Воронеж
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
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