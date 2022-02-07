Сивцов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1950
Дата смерти07.02.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1950
Отец: Сивцов Виктор
Мать: Сивцова Калерия
Рождение ребёнка
21.02.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Воронеж
Рождение ребёнка
03.01.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Воронеж
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
07.02.2022
Воронеж
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Колпино