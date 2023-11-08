Гликерия (Лукерья Лукия) (Лукерья, Лукия) Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гликерия (Лукерья Лукия) (Лукерья, Лукия) Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Букин Мирон Авдеев

Отец ребёнка: Букин Авдей Корнилов

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
13.10.1884

Дочь: Параскева Авдеева

Отец ребёнка: Букин Авдей Корнилов

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Прасковья Авдеева

Отец ребёнка: Букин Авдей Корнилов

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Александра Авдеева

Отец ребёнка: Букин Авдей Корнилов

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Сиротинина Анастасия Авдеева

Отец ребёнка: Букин Авдей Корнилов

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
24.01.1895

Дочь: Андреева Мария Авдеева

Отец ребёнка: Букин Авдей Корнилов

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Букин Авдей Корнилов

Смерть
Неизвестно
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