Гликерия (Лукерья Лукия) (Лукерья, Лукия) Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1882
Сын: Букин Мирон Авдеев
Отец ребёнка: Букин Авдей Корнилов
Рождение ребёнка
13.10.1884
Дочь: Параскева Авдеева
Отец ребёнка: Букин Авдей Корнилов
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Прасковья Авдеева
Отец ребёнка: Букин Авдей Корнилов
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Александра Авдеева
Отец ребёнка: Букин Авдей Корнилов
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Сиротинина Анастасия Авдеева
Отец ребёнка: Букин Авдей Корнилов
Рождение ребёнка
24.01.1895
Дочь: Андреева Мария Авдеева
Отец ребёнка: Букин Авдей Корнилов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Букин Авдей Корнилов
Смерть
Неизвестно