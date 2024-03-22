Безгодков Еким Исааков
Место рождения
Дата рождения07.09.1885
Дата смерти31.07.1886
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1885
Р69. 07 (12) сентября. Еким Д.Ожогиной кр. Исаак Михайлов Безгодков и зже Лукия Филиппова, оба православные. В: с.Камышевского кр. Евфимий Космин Иноземцев и кр.д.д. Евфросиния Иоаннова Баева. ГАКО (К... Показать все
Смерть
31.07.1886
ГАКО (Курган). 235.4.55 МК Камышевское 1886 Лл. 82 об. – 83 У46. 31 июля (02 августа) Д.Ожогиной кр. Исаака Михайлова Безгодова сын Еким, 7 мес., от родимца.