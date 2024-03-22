Игнатьев Матвей Игнатьев
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Игнатий Макаров
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Авдотья (Евдокия) Матвеева
Мать ребёнка: Варвара Герасимова
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Варвара Герасимова
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Варвара Герасимова
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Варвара Герасимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Герасимова
Смерть
Неизвестно