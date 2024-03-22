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Игнатьев Матвей Игнатьев

Место рождения

Захарьино, Березниковская волость, Ростовский уезд

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Игнатий Макаров

Мать: Федосья Тимофеева (Иванова)

Захарьино, Березниковская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Авдотья (Евдокия) Матвеева

Мать ребёнка: Варвара Герасимова

Захарьино, Березниковская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1852

Сын: Игнатьев Киндей Матвеев

Мать ребёнка: Варвара Герасимова

Захарьино, Березниковская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1856

Сын: Игнатьев Михайло Матвеев

Мать ребёнка: Варвара Герасимова

Захарьино, Березниковская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1862

Сын: Игнатьев Георгий Матвеев

Мать ребёнка: Варвара Герасимова

Захарьино, Березниковская волость, Ростовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Герасимова

Смерть
Неизвестно
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