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Варвара Герасимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Авдотья (Евдокия) Матвеева

Отец ребёнка: Игнатьев Матвей Игнатьев

Захарьино, Березниковская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1852

Сын: Игнатьев Киндей Матвеев

Отец ребёнка: Игнатьев Матвей Игнатьев

Захарьино, Березниковская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1856

Сын: Игнатьев Михайло Матвеев

Отец ребёнка: Игнатьев Матвей Игнатьев

Захарьино, Березниковская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1862

Сын: Игнатьев Георгий Матвеев

Отец ребёнка: Игнатьев Матвей Игнатьев

Захарьино, Березниковская волость, Ростовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатьев Матвей Игнатьев

Смерть
Неизвестно
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