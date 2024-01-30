Новожилова Марина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Новожилов Данила Гаврилович
Отец ребёнка: Новожилов Гаврило Иванович
Сын от 1-ой жены
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Новожилов Мирон Гаврилович
Отец ребёнка: Новожилов Гаврило Иванович
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Авдотья Гавриловна
Отец ребёнка: Новожилов Гаврило Иванович
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Новожилов Артемий Гаврилович
Отец ребёнка: Новожилов Гаврило Иванович
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Авдотья Гавриловна
Отец ребёнка: Новожилов Гаврило Иванович
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Парасковья Гавриловна
Отец ребёнка: Новожилов Гаврило Иванович
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Матрена Гавриловна
Отец ребёнка: Новожилов Гаврило Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
1-й брак
Развод
Неизвестно
Смерть
Неизвестно