Новожилова Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новожилова Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Новожилов Данила Гаврилович

Отец ребёнка: Новожилов Гаврило Иванович

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Сын от 1-ой жены
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Новожилов Мирон Гаврилович

Отец ребёнка: Новожилов Гаврило Иванович

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Авдотья Гавриловна

Отец ребёнка: Новожилов Гаврило Иванович

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Новожилов Артемий Гаврилович

Отец ребёнка: Новожилов Гаврило Иванович

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Авдотья Гавриловна

Отец ребёнка: Новожилов Гаврило Иванович

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Парасковья Гавриловна

Отец ребёнка: Новожилов Гаврило Иванович

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Матрена Гавриловна

Отец ребёнка: Новожилов Гаврило Иванович

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новожилов Гаврило Иванович

1-й брак
Развод
Неизвестно

Муж: Новожилов Гаврило Иванович

Смерть
Неизвестно
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