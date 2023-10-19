Домашев Григорий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1929 и 1933
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.11.1924
Дочь: Лидия Григорьевна
Мать ребёнка: Кононова Анна Павловна
Рождение ребёнка
20.08.1926
Дочь: Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Кононова Анна Павловна
Рождение ребёнка
05.08.1929
Дочь: Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Кононова Анна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кононова Анна Павловна
Развод
Неизвестно
Жена: Кононова Анна Павловна
Смерть супруга
Смерть
Между 1929 и 1933