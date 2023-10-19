Домашев Григорий Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домашев Григорий Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1929 и 1933

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1924

Дочь: Лидия Григорьевна

Мать ребёнка: Кононова Анна Павловна

Пашино, Курский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
20.08.1926

Дочь: Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Кононова Анна Павловна

Пашино, Курский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
05.08.1929

Дочь: Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Кононова Анна Павловна

Пашино, Курский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кононова Анна Павловна

Развод
Неизвестно

Жена: Кононова Анна Павловна

Смерть супруга
Смерть
Между 1929 и 1933
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