Ефим Ильин 1837 — найти родственников по фамилии на Familio

Ефим Ильин

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1837, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Елена Данилова1800 г.р.
Отец
Илья Андреев1802 г.р.
Супруги
Дарья Алексеева1832 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Илья Андреев

Мать: Елена Данилова

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Алексеева

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

68

Смерть
Неизвестно

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