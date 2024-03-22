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Некрасов Николай Андреевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
23.01.1885

Жена: Некрасова Татьяна Васильева

Рождение ребёнка
03.08.1887

Сын: Некрасов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Некрасова Татьяна Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.06.1889

Дочь: Серафима Николаевна

Мать ребёнка: Некрасова Татьяна Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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