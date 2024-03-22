Некрасов Николай Андреевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
23.01.1885
Рождение ребёнка
03.08.1887
Сын: Некрасов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Некрасова Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
14.06.1889
Дочь: Серафима Николаевна
Мать ребёнка: Некрасова Татьяна Васильева
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно