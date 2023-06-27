Дежинова (Жарикова) Пелагея Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1834
Отец: Жариков Гавриил Иосифович
Рождение ребёнка
29.09.1845
Дочь: Максина Пелагея Ильинична
Отец ребёнка: Дежинов Илья Григорьевич
Бракосочетание
23.10.1853
Рождение ребёнка
13.10.1856
Сын: Дежинов Ефим Ильич
Отец ребёнка: Дежинов Илья Григорьевич
Рождение ребёнка
06.09.1859
Дочь: Дежинова Анна Ильинична
Отец ребёнка: Дежинов Илья Григорьевич
Рождение ребёнка
13.08.1861
Сын: Дежинов Матвей Ильич
Отец ребёнка: Дежинов Илья Григорьевич
Рождение ребёнка
25.09.1863
Сын: Дежинов Иван Ильич
Отец ребёнка: Дежинов Илья Григорьевич
Рождение ребёнка
12.08.1867
Сын: Дежинов Тихон Ильич
Отец ребёнка: Дежинов Илья Григорьевич
Смерть
Неизвестно