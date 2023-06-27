Дежинова (Жарикова) Пелагея Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дежинова (Жарикова) Пелагея Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: Жариков Гавриил Иосифович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1845

Дочь: Максина Пелагея Ильинична

Отец ребёнка: Дежинов Илья Григорьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
23.10.1853

Муж: Дежинов Илья Григорьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.10.1856

Сын: Дежинов Ефим Ильич

Отец ребёнка: Дежинов Илья Григорьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.09.1859

Дочь: Дежинова Анна Ильинична

Отец ребёнка: Дежинов Илья Григорьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.08.1861

Сын: Дежинов Матвей Ильич

Отец ребёнка: Дежинов Илья Григорьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.09.1863

Сын: Дежинов Иван Ильич

Отец ребёнка: Дежинов Илья Григорьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.08.1867

Сын: Дежинов Тихон Ильич

Отец ребёнка: Дежинов Илья Григорьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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