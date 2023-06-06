Антоненко Прасковья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.01.1880 ст.
Сын: Антоненко Савва Тихонович
Отец ребёнка: Антоненко Тихон Арефьевич
Рождение ребёнка
02.10.1882 ст.
Дочь: Антоненко Устинья Тихоновна
Отец ребёнка: Антоненко Тихон Арефьевич
Рождение ребёнка
27.06.1887 ст.
Дочь: Гультяева Ефросинья Тихоновна
Отец ребёнка: Антоненко Тихон Арефьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно