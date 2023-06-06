Антоненко Прасковья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антоненко Прасковья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.01.1880 ст.

Сын: Антоненко Савва Тихонович

Отец ребёнка: Антоненко Тихон Арефьевич

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.10.1882 ст.

Дочь: Антоненко Устинья Тихоновна

Отец ребёнка: Антоненко Тихон Арефьевич

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.06.1887 ст.

Дочь: Гультяева Ефросинья Тихоновна

Отец ребёнка: Антоненко Тихон Арефьевич

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антоненко Тихон Арефьевич

Смерть
Неизвестно
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