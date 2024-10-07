Коноплёва Наталья Давидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коноплёва Наталья Давидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1846 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Афонинская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коноплёв Осип Степанович

Рождение ребёнка
1870

Сын: Коноплёв Константин Осипович

Отец ребёнка: Коноплёв Осип Степанович

Афонинская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1873

Сын: Коноплёв Илья Осипович

Отец ребёнка: Коноплёв Осип Степанович

Афонинская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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