Коноплёва Наталья Давидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1870
Сын: Коноплёв Константин Осипович
Отец ребёнка: Коноплёв Осип Степанович
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Коноплёв Осип Степанович
Смерть
Неизвестно