Прасковья Якимовна 1730 — найти родственников по фамилии на Familio
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Прасковья Якимовна

Место рождения

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1730

Дата смерти

15.05.1802 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Яким Григорьевич

Мать: Ульяна Ильинична

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
05.11.1749 ст.

Муж: Петр Назарович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
09.11.1754 ст.

Дочь: Матрона Петровна

Отец ребёнка: Петр Назарович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.11.1761 ст.

Дочь: Степанида Петровна

Отец ребёнка: Петр Назарович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
08.10.1763 ст.

Дочь: Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Петр Назарович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Илья Петрович

Отец ребёнка: Петр Назарович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.06.1770 ст.

Сын: Ермолай Петрович

Отец ребёнка: Петр Назарович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
15.05.1802 ст.
Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

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