Прасковья Якимовна
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смерти15.05.1802 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Яким Григорьевич
Мать: Ульяна Ильинична
Бракосочетание
05.11.1749 ст.
Муж: Петр Назарович
Рождение ребёнка
09.11.1754 ст.
Дочь: Матрона Петровна
Отец ребёнка: Петр Назарович
Рождение ребёнка
11.11.1761 ст.
Дочь: Степанида Петровна
Отец ребёнка: Петр Назарович
Рождение ребёнка
08.10.1763 ст.
Дочь: Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Петр Назарович
Рождение ребёнка
1769
Сын: Илья Петрович
Отец ребёнка: Петр Назарович
Рождение ребёнка
26.06.1770 ст.
Сын: Ермолай Петрович
Отец ребёнка: Петр Назарович
Смерть
15.05.1802 ст.