Казила Ирина Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.?.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.?.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
В записи о рождении сына Ивана указано число рождения - 22, не указан месяц, возможно, август.
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1911
Исходя из известных дат рождения детей.
Рождение ребёнка
15.12.1911 ст.
Отец ребёнка: Казила Максим Владимирович
Рождение ребёнка
04.04.1913 ст.
Сын: Казила Мефодий Максимович
Отец ребёнка: Казила Максим Владимирович
Рождение ребёнка
22.10.1918
Дочь: (Казила) Неонилла Максимовна
Отец ребёнка: Казила Максим Владимирович
Рождение ребёнка
Около 18.08.1921
Сын: Казила Пантелеймон Максимович
Отец ребёнка: Казила Максим Владимирович
По числу родившихся - четвёртый, по числу оставшихся в живых - третий.
Рождение ребёнка
03.09.1922
Отец ребёнка: Казила Максим Владимирович
По числу родившихся - пятый, по числу оставшихся в живых - третий. Заявление о рождении было сделано отцом - Максимом Владимировичем.
Рождение ребёнка
22.09.1925
Дочь: (Казила) Анна Максимовна
Отец ребёнка: Казила Максим Владимирович
Смерть
Неизвестно