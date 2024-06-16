Казила Ирина Емельяновна 22.?.1888 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКазила Ирина Емельяновна

Казила Ирина Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.?.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.?.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

В записи о рождении сына Ивана указано число рождения - 22, не указан месяц, возможно, август.
Место жительства
Неизвестно
Очкино, Сумська область
Бракосочетание
Около 1911

Муж: Казила Максим Владимирович

Исходя из известных дат рождения детей.
Рождение ребёнка
15.12.1911 ст.

Сын: Казила Даниил Максимович

Отец ребёнка: Казила Максим Владимирович

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
04.04.1913 ст.

Сын: Казила Мефодий Максимович

Отец ребёнка: Казила Максим Владимирович

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
22.10.1918

Дочь: (Казила) Неонилла Максимовна

Отец ребёнка: Казила Максим Владимирович

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 18.08.1921

Сын: Казила Пантелеймон Максимович

Отец ребёнка: Казила Максим Владимирович

Очкино, Сумська область
По числу родившихся - четвёртый, по числу оставшихся в живых - третий.
Рождение ребёнка
03.09.1922

Сын: Казила Иван Максимович

Отец ребёнка: Казила Максим Владимирович

Очкино, Сумська область
По числу родившихся - пятый, по числу оставшихся в живых - третий. Заявление о рождении было сделано отцом - Максимом Владимировичем.
Рождение ребёнка
22.09.1925

Дочь: (Казила) Анна Максимовна

Отец ребёнка: Казила Максим Владимирович

Очкино, Сумська область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.