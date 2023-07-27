Помазкин Степан Анисимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1894
Дата смерти05.12.1937
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894
Отец: Помазкин Анисим
Рождение ребёнка
14.03.1912
Мать ребёнка: Помазкина Клавдия Филитовна
Рождение ребёнка
Около 1916
Сын: Помазкин Николай Степанович
Мать ребёнка: Помазкина Клавдия Филитовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Помазкина Клавдия Филитовна
Смерть
05.12.1937
Причина смерти: расстрел "тройкой" УНКВД