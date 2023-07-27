Помазкин Степан Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Помазкин Степан Анисимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1894

Дата смерти

05.12.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894

Отец: Помазкин Анисим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1912

Сын: Помазкин Иван Степанович

Мать ребёнка: Помазкина Клавдия Филитовна

Рождение ребёнка
Около 1916

Сын: Помазкин Николай Степанович

Мать ребёнка: Помазкина Клавдия Филитовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Помазкин Петр Степанович

Мать ребёнка: Помазкина Клавдия Филитовна

Смерть
05.12.1937
Причина смерти: расстрел "тройкой" УНКВД
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