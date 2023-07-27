Помазкина (Новоселова) Клавдия Филитовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Новоселов Филит
Рождение ребёнка
14.03.1912
Отец ребёнка: Помазкин Степан Анисимович
Рождение ребёнка
Около 1916
Сын: Помазкин Николай Степанович
Отец ребёнка: Помазкин Степан Анисимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Помазкин Степан Анисимович
Смерть
Неизвестно