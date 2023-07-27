Помазкина (Новоселова) Клавдия Филитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Помазкина (Новоселова) Клавдия Филитовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новоселов Филит

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1912

Сын: Помазкин Иван Степанович

Отец ребёнка: Помазкин Степан Анисимович

Рождение ребёнка
Около 1916

Сын: Помазкин Николай Степанович

Отец ребёнка: Помазкин Степан Анисимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Помазкин Петр Степанович

Отец ребёнка: Помазкин Степан Анисимович

Смерть
Неизвестно
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