(Ильиных) Софья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ильиных) Софья Дмитриевна

Место рождения

Czech Republic, Usti nad Labem

Дата рождения

29.08.2005

Пол

Женский

Отец

Мать

1969 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.2005

Отец: Ильиных Дмитрий

Мать: Наталья Николаевна

Czech Republic, Usti nad Labem
Эмиграция
Между ?.01.2008 и ?.02.2008
Celbridge, County Kildare, Ireland
Иммиграция
Между ?.01.2008 и ?.02.2008
Seattle, Washington, USA
Образование
04.09.2019
Issaquah High School
High School
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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