(Ильиных) Софья Дмитриевна
Место рожденияCzech Republic, Usti nad Labem
Дата рождения29.08.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.2005
Отец: Ильиных Дмитрий
Мать: Наталья Николаевна
Czech Republic, Usti nad Labem
Эмиграция
Между ?.01.2008 и ?.02.2008
Celbridge, County Kildare, Ireland
Иммиграция
Между ?.01.2008 и ?.02.2008
Seattle, Washington, USA
Образование
04.09.2019
Issaquah High School
High School
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно