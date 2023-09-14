Ильиных Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильиных Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ильиных Сергей Егорович

Мать: Ильиных Тамара Степановна

Бракосочетание
22.07.1994

Жена: Ильиных Ирина Николаевна

г. Екатеринбург, Свердловская область, Россия
Развод
26.10.1998

Жена: Ильиных Ирина Николаевна

г. Екатеринбург, Россия
Рождение ребёнка
2001

Сын: Ильиных Ефим

Мать ребёнка: Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
29.08.2005

Дочь: Софья Дмитриевна

Мать ребёнка: Наталья Николаевна

Czech Republic, Usti nad Labem
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Николаевна

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