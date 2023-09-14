Ильиных Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ильиных Сергей Егорович
Бракосочетание
22.07.1994
Жена: Ильиных Ирина Николаевна
г. Екатеринбург, Свердловская область, Россия
Развод
26.10.1998
Жена: Ильиных Ирина Николаевна
г. Екатеринбург, Россия
Рождение ребёнка
2001
Сын: Ильиных Ефим
Мать ребёнка: Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
29.08.2005
Дочь: Софья Дмитриевна
Мать ребёнка: Наталья Николаевна
Czech Republic, Usti nad Labem
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Николаевна