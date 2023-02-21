Замятина (?) Екатерина Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замятина (?) Екатерина Александрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1884

Дочь: Пелагея Степановна

Отец ребёнка: Замятин Степан Васильевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
21.02.1888

Дочь: Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Замятин Степан Васильевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
06.03.1891

Сын: Замятин Василий Степанович

Отец ребёнка: Замятин Степан Васильевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
17.12.1892

Сын: Замятин Василий Степанович

Отец ребёнка: Замятин Степан Васильевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
04.06.1896

Дочь: Замятина Мария Степановна

Отец ребёнка: Замятин Степан Васильевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замятин Степан Васильевич

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
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