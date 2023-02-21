Замятина (?) Екатерина Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1884
Дочь: Пелагея Степановна
Отец ребёнка: Замятин Степан Васильевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
21.02.1888
Дочь: Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Замятин Степан Васильевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
06.03.1891
Сын: Замятин Василий Степанович
Отец ребёнка: Замятин Степан Васильевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
17.12.1892
Сын: Замятин Василий Степанович
Отец ребёнка: Замятин Степан Васильевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
04.06.1896
Дочь: Замятина Мария Степановна
Отец ребёнка: Замятин Степан Васильевич
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно