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Першагин Матвей Степанов

Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

После 1873

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Першагин Степан Порфирьев

Мать: Першагина Дарья Иванова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Першагина Акулина Родионова

Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: (Першагина) Екатерина Матвеева

Мать ребёнка: Першагина Акулина Родионова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Першагин Андрей Матвеев

Мать ребёнка: Першагина Акулина Родионова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: (Першагина) Настасья Матвеева

Мать ребёнка: Першагина Акулина Родионова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Першагин Феофан Матвеев

Мать ребёнка: Першагина Акулина Родионова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: (Першагина) Лукерья Матвеева

Мать ребёнка: Першагина Акулина Родионова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Першагин Абрам Матвеев

Мать ребёнка: Першагина Акулина Родионова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1873
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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