Першагин Матвей Степанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиПосле 1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: Першагин Степан Порфирьев
Мать: Першагина Дарья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: (Першагина) Екатерина Матвеева
Мать ребёнка: Першагина Акулина Родионова
Рождение ребёнка
Около 1836
Мать ребёнка: Першагина Акулина Родионова
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: (Першагина) Настасья Матвеева
Мать ребёнка: Першагина Акулина Родионова
Рождение ребёнка
Около 1842
Мать ребёнка: Першагина Акулина Родионова
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: (Першагина) Лукерья Матвеева
Мать ребёнка: Першагина Акулина Родионова
Рождение ребёнка
Около 1846
Мать ребёнка: Першагина Акулина Родионова
Смерть
После 1873