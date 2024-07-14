Лопатина Евдокия Иванова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лопатина Евдокия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопатин Григорий Харитонов

Рождение ребёнка
22.09.1892

Сын: Лопатин Евфимий Григорьев

Отец ребёнка: Лопатин Григорий Харитонов

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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