Лопатина Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.09.1892
Сын: Лопатин Евфимий Григорьев
Отец ребёнка: Лопатин Григорий Харитонов
Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно