Новиков Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1947
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Терехова Раиса Никитична
Бракосочетание
До 1971
Жена: Терехова Раиса Никитична
Осуждение
С 1971
Развод
До 1978
Жена: Терехова Раиса Никитична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно