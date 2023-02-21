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Новиков Анатолий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1947

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1945 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Терехова Раиса Никитична

Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
До 1971

Жена: Терехова Раиса Никитична

Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Осуждение
С 1971
Развод
До 1978

Жена: Терехова Раиса Никитична

Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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