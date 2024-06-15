Некрасова (Некрасова) Анна Иванова 1844 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасова (Некрасова) Анна Иванова

Некрасова (Некрасова) Анна Иванова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Некрасов Иван Иванович

Мать: Некрасова Наталья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов-Зугра Андрей Нилович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: (Некрасова) Александра Андреевна

Отец ребёнка: Некрасов-Зугра Андрей Нилович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.01.1875

Дочь: (Некрасова) Анна Андреевна

Отец ребёнка: Некрасов-Зугра Андрей Нилович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.05.1886

Дочь: (Некрасова) Агрипина Андреевна

Отец ребёнка: Некрасов-Зугра Андрей Нилович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.