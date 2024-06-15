Некрасова (Некрасова) Анна Иванова
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Некрасов Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1875
Дочь: (Некрасова) Александра Андреевна
Отец ребёнка: Некрасов-Зугра Андрей Нилович
Рождение ребёнка
22.01.1875
Дочь: (Некрасова) Анна Андреевна
Отец ребёнка: Некрасов-Зугра Андрей Нилович
Рождение ребёнка
29.05.1886
Дочь: (Некрасова) Агрипина Андреевна
Отец ребёнка: Некрасов-Зугра Андрей Нилович
Смерть
Неизвестно