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Шалухин Авдей Сафронов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1807 по 1808 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1807 по 1808 ст.

Отец: Шалухин Сафрон Сергеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831 ст.

Сын: Шалухин Григорий Авдеевич

Мать ребёнка: Шалухина Василиса Варфоломеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шалухина Василиса Варфоломеевна

Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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