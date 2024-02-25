Шалухин Авдей Сафронов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1807 по 1808 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1807 по 1808 ст.
Отец: Шалухин Сафрон Сергеевич
Рождение ребёнка
1831 ст.
Сын: Шалухин Григорий Авдеевич
Мать ребёнка: Шалухина Василиса Варфоломеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно