Новиков Гавриил Дмитриев
Место рождения.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1887
Отец: не указан
Мать: не указана
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
11.06.1905
Дочь: Ольга Гавриилова
Мать ребёнка: Параскева Яковлева
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
09.01.1907
Сын: Новиков Алексей Гавриилов
Мать ребёнка: Параскева Яковлева
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Яковлева
Смерть
Неизвестно