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Новиков Гавриил Дмитриев

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Место рождения

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1887 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
11.06.1905

Дочь: Ольга Гавриилова

Мать ребёнка: Параскева Яковлева

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
09.01.1907

Сын: Новиков Алексей Гавриилов

Мать ребёнка: Параскева Яковлева

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Яковлева

Смерть
Неизвестно
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