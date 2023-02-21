Золотухина (Булгакова) Соломанида Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотухина (Булгакова) Соломанида Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 01.08.1892 и 13.08.1892

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОТ
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Место
Комментарий
Рождение
Между 01.08.1892 и 13.08.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1933

Сын: Золотухин Никифор Иванович

Отец ребёнка: Золотухин Иван Иванович

Марьяновка, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
Смерть
1983
Завитинск, Завитинский муниципальный район, Амурская область
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