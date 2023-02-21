Золотухина (Булгакова) Соломанида Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 01.08.1892 и 13.08.1892
Дата смерти1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 01.08.1892 и 13.08.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.03.1933
Сын: Золотухин Никифор Иванович
Отец ребёнка: Золотухин Иван Иванович
Марьяновка, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
Смерть
1983
Завитинск, Завитинский муниципальный район, Амурская область