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Иван Петрович

Место рождения

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

14.06.1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1838

Отец: Петр Михеев

Мать: Агафья Васильева

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
28.01.1860

Жена: Устинья Ильинична

Рождение ребёнка
03.01.1861

Сын: Георгий Иванович

Мать ребёнка: Устинья Ильинична

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.02.1862

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Устинья Ильинична

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.01.1875

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Устинья Ильинична

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: Устинья Ильинична

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно
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