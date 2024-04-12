Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения14.06.1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1838
Отец: Петр Михеев
Мать: Агафья Васильева
Бракосочетание
28.01.1860
Жена: Устинья Ильинична
Рождение ребёнка
03.01.1861
Сын: Георгий Иванович
Мать ребёнка: Устинья Ильинична
Рождение ребёнка
01.02.1862
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Устинья Ильинична
Рождение ребёнка
03.01.1875
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Устинья Ильинична
Рождение ребёнка
1881
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: Устинья Ильинична
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно