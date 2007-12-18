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Мигачёва Елизавета Евгеньевна
Мигачёва Елизавета Евгеньевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.12.2007
Пол
Женский
Отец
Мигачёв Евгений Николаевич
1978 г.р.
Мать
Мигачёва (Стаисупова) Екатерина Анатольевна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.2007
Отец:
Мигачёв Евгений Николаевич
Мать:
Мигачёва Екатерина Анатольевна
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