Суровцова Прасковья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1781
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Суровцова Мария Степановна
Отец ребёнка: Суровцов Степан Федорович
Рождение ребёнка
1785
Сын: Суровцов Григорий Степанович
Отец ребёнка: Суровцов Степан Федорович
Смерть
Неизвестно