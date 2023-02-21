Суровцова Прасковья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцова Прасковья Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1781

Муж: Суровцов Степан Федорович

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Суровцова Мария Степановна

Отец ребёнка: Суровцов Степан Федорович

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Суровцов Григорий Степанович

Отец ребёнка: Суровцов Степан Федорович

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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