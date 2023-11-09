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Морозов Петр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1917

Дата смерти

18.02.1978

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1917

Отец: Морозов Александр Сергеевич

Мать: Морозова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
07.08.1947

Дочь: Слепцова Лидия Петровна

Мать ребёнка: Морозова Нина Ильинична

Рождение ребёнка
26.10.1949

Сын: Морозов Александр Петрович

Мать ребёнка: Морозова Нина Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Нина Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Нина Ильинична

Смерть
18.02.1978
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