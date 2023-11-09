Морозов Петр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1917
Дата смерти18.02.1978
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1917
Рождение ребёнка
07.08.1947
Дочь: Слепцова Лидия Петровна
Мать ребёнка: Морозова Нина Ильинична
Рождение ребёнка
26.10.1949
Сын: Морозов Александр Петрович
Мать ребёнка: Морозова Нина Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Морозова Нина Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Морозова Нина Ильинична
Смерть
18.02.1978