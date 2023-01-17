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Лукович Яким Иванович

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Место рождения

Жеребки, Тернопільська область

Дата рождения

10.09.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Жеребки, Тернопільська область
Место жительства
С 1859
Жеребки, Тернопільська область
Бракосочетание
22.02.1882

Жена: Лукович Параскева Даниловна

Жеребки, Тернопільська область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Слободян Алексанра Якимовна

Мать ребёнка: Лукович Параскева Даниловна

Жеребки, Тернопільська область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Лукович Анна Якимовна

Мать ребёнка: Лукович Параскева Даниловна

Жеребки, Тернопільська область
Смерть
Неизвестно
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