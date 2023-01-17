Лукович Яким Иванович
Место рождения
Дата рождения10.09.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1859
Бракосочетание
22.02.1882
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Слободян Алексанра Якимовна
Мать ребёнка: Лукович Параскева Даниловна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Лукович Анна Якимовна
Мать ребёнка: Лукович Параскева Даниловна
Смерть
Неизвестно