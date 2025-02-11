Мария Алексеева 1858 — найти родственников по фамилии на Familio

Мария Алексеева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1858, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Бюкмаев Алексей Иванов1834 г.р.
Мать
Евдокия Васильева1832 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Бюкмаев Алексей Иванов

Мать: Евдокия Васильева

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

27

Смерть
Неизвестно

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