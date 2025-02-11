Мария Алексеева
женский, родилась 1858, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецБюкмаев Алексей Иванов1834 г.р.
МатьЕвдокия Васильева1832 г.р.
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Место
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Рождение
1858
Отец: Бюкмаев Алексей Иванов
Мать: Евдокия Васильева
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно