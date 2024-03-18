Сенченко Антоний Наумович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1797 ст.
Дата смерти06.06.1806 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1797 ст.
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1806 г. и в записи в метрической книге о смерти
Упоминание
1806 ст.
Исповедная ведомость, двор 128 [ГАЧО 679.1.503] https://www.familysearch.org/search/film/007778815?i=290
Смерть
06.06.1806 ст.
Запись в метрической книге о смерти № 18 от 06.06.1806, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781201?i=658