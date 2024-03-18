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Сенченко Антоний Наумович

Место рождения

Гужовка, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1797 ст.

Дата смерти

06.06.1806 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1762 г.р.

Мать

Около 1768 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797 ст.

Отец: Сенченко Наум Иванович

Мать: Сенченко Евдокия Кирилловна

Гужовка, Чернігівська область
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1806 г. и в записи в метрической книге о смерти
Упоминание
1806 ст.
Гужовка, Чернігівська область
Исповедная ведомость, двор 128 [ГАЧО 679.1.503] https://www.familysearch.org/search/film/007778815?i=290
Смерть
06.06.1806 ст.
Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о смерти № 18 от 06.06.1806, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781201?i=658

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