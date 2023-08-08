Кузьмина Пелагея Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина Пелагея Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1818 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Кузьмина Агафья Никитична

Отец ребёнка: Кузьмин Никита Михайлович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1855

Муж: Кузьмин Никита Михайлович

Рождение ребёнка
17.12.1856 ст.

Сын: Кузьмин Аггей Никитич

Отец ребёнка: Кузьмин Никита Михайлович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
06.03.1869 ст.

Сын: Кузьмин Василий Никитич

Отец ребёнка: Кузьмин Никита Михайлович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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