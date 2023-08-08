Кузьмина Пелагея Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Кузьмина Агафья Никитична
Отец ребёнка: Кузьмин Никита Михайлович
Бракосочетание
До 1855
Рождение ребёнка
17.12.1856 ст.
Отец ребёнка: Кузьмин Никита Михайлович
Место жительства
1857
Рождение ребёнка
06.03.1869 ст.
Отец ребёнка: Кузьмин Никита Михайлович
Смерть
Неизвестно