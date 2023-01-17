Максименко Николай Ларионович
Место рождения
Дата рождения1850 ст.
Дата смертиОколо 1925
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Сын: Максименко Максим Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Максименко Софья
Смерть
Около 1925
Нижний Кучук, Благовещенский муниципальный район, Алтайский край