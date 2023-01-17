Максименко Николай Ларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксименко Николай Ларионович

Максименко Николай Ларионович

avatar

Место рождения

Шеверды, Мглинский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1850 ст.

Дата смерти

Около 1925

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1852 г.р.

Дети

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Шеверды, Мглинский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Максименко Максим Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максименко Софья

Смерть
Около 1925
Нижний Кучук, Благовещенский муниципальный район, Алтайский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close