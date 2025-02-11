Спирин (Супренкова) Екатерина
женский, родилась ?.10.1904
умерла Неизвестно, Сызрань, Сызрань, Самарская область
Дети
Спирин Владимир Михайлович22.09.1926 г.р.
Спирин Юрий Михайлович02.11.1929 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Спирин Михаил Данилович
Рождение ребёнка
22.09.1926
Сын: Спирин Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Спирин Михаил Данилович
Рождение ребёнка
02.11.1929
Отец ребёнка: Спирин Михаил Данилович
Смерть
Неизвестно