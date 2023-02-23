Спирин (Супренкова) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.10.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.09.1926
Сын: Спирин Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Спирин Михаил
Сызрань , Самарская область
Рождение ребёнка
02.11.1929
Сын: Спирин Юрий
Отец ребёнка: Спирин Михаил
Куйбышевская обл., г. Сызрань
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Спирин Михаил
Смерть
Неизвестно
Куйбышевская обл., г. Сызрань