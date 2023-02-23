Спирин (Супренкова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спирин (Супренкова) Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.10.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1926 г.р.
1929 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.09.1926

Сын: Спирин Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Спирин Михаил

Сызрань , Самарская область
Рождение ребёнка
02.11.1929

Сын: Спирин Юрий

Отец ребёнка: Спирин Михаил

Куйбышевская обл., г. Сызрань
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Спирин Михаил

Смерть
Неизвестно
Куйбышевская обл., г. Сызрань
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