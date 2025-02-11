Спирин (Супренкова) Екатерина ?.10.1904 — найти родственников по фамилии на Familio

Спирин (Супренкова) Екатерина

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась ?.10.1904

умерла Неизвестно, Сызрань, Сызрань, Самарская область

Дети
Спирин Владимир Михайлович22.09.1926 г.р.
Спирин Юрий Михайлович02.11.1929 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Спирин Михаил Данилович

Рождение ребёнка
22.09.1926

Сын: Спирин Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Спирин Михаил Данилович

Сызрань, Сызрань, Самарская область

Рождение ребёнка
02.11.1929

Сын: Спирин Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Спирин Михаил Данилович

Сызрань, Сызрань, Самарская область

Смерть
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область

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