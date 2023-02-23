Спирин Михаил
Место рожденияКуйбышевская обл., г. Сызрань
Дата рождения1907
Дата смерти26.07.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Куйбышевская обл., г. Сызрань
Рождение ребёнка
22.09.1926
Сын: Спирин Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Спирин Екатерина
Сызрань , Самарская область
Рождение ребёнка
02.11.1929
Сын: Спирин Юрий
Мать ребёнка: Спирин Екатерина
Куйбышевская обл., г. Сызрань
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Спирин Екатерина
Смерть
26.07.1943
Курская дуга
Похороны
Неизвестно
д. Ветрово, Болховский р-н, Орловской обл.