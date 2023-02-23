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Спирин Михаил

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Место рождения

Куйбышевская обл., г. Сызрань

Дата рождения

1907

Дата смерти

26.07.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1926 г.р.
1929 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Куйбышевская обл., г. Сызрань
Рождение ребёнка
22.09.1926

Сын: Спирин Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Спирин Екатерина

Сызрань , Самарская область
Рождение ребёнка
02.11.1929

Сын: Спирин Юрий

Мать ребёнка: Спирин Екатерина

Куйбышевская обл., г. Сызрань
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Спирин Екатерина

Смерть
26.07.1943
Курская дуга
Похороны
Неизвестно
д. Ветрово, Болховский р-н, Орловской обл.
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